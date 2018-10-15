Какие планы в отношении Грузии строят «союзники» Саломе Зурабишвили?

В медиа-сфере набирает все большую популярность жанр «фэнтези», то есть «реальные истории, которые просто еще не произошли». Это касается и «реконструкции» природных катастроф, которые, к счастью, еще не случились, и политических сценариев. В этом жанре пишут книги, снимают фильмы, причем и художественные, и стилизованные под документальные, как, например, «Супервулкан» или сериал «Идеальные катастрофы». Вот и газета «Еркрамас» решила попробовать силы в этом жанре. И весьма подробно расписывает свою мечту об «акциях протеста и неповиновения» со стороны этнических армян — граждан Грузии. И теперь вещает: «14 октября состоялась акция протеста под названием «Сохраним армянское историческое и культурное наследие Тбилиси»». В мечтах «Еркрамас», «после завершения воскресной литургии тысячи верующих, перекрыв площадь на Авлабаре, направились к руинам армянского храма Шамхорецоц, чтобы выразить свое недовольство политикой властей страны, которые на протяжении 25 лет не возвращают в собственность епархии храмы, которые в досоветское время являлись собственностью Армянской Апостольской Церкви». Шествие рисовалось многотысячным, возглавляли его священники, среди участников были представители всех действующих в Грузии армянских организаций и депутаты парламента, она включала в себя выступления и общественных активистов, и депутатов, которые должны были бы говорить о том, как важно «справедливо» решить вопрос т.н. «спорных храмов», то есть тех грузинских церквей и монастырей, которые ААЦ объявила своими, и пригрозить, что этот вопрос является «бомбой замедленного действия». И апофеоз: «Участники манифестации заявили, что если уполномоченные государственные ведомства не предпримут конкретных шагов для сохранения культурного наследия страны, то будут организованны массовые акции протеста и неповиновения». После чего унылым тоном цедит сквозь зубы: «Вышеприведенный текст – это видение того, как могла бы происходить акция протеста по вопросу, который на протяжении всей истории независимой Грузии все еще не получил своего решения». К вящему разочарованию «Еркрамас», 14 октября, после завершения воскресной литургии несколько десятков прихожан во главе со священником направились к руинам храма Шамхорецоц, здесь священник прочитал молитву, прихожане зажгли свечи и…разошлись по домам. Не было ни депутатов, ни громовых речей, ни угроз начать «акции неповиновения». После чего с нескрываемым раздражением бросает: «Хочется надеется, что то, как была проведена эта «акция протеста» является лишь результатом того, что каких-либо подготовительных работ, консультаций по организации акции проведено не было, и представители армянской общественности узнали о проведении акции лишь два дня назад». То есть подтверждает, что речь идет не о «фэнтези», а о самых что ни на есть насущных планах. Пока что они не осуществились, но «Еркрамас» и те, кто за ней стоит, уже активно работают над их воплощением в жизнь.

В который уже раз напомним: о проблеме «спорных церквей», точнее, опасности «приармянивания» грузинских церквей, писал еще Илья Чавчавадзе в своем произведении «Армянские ученые и вопиющие камни». Ни для кого не секрет и другое: за всеми спорами о принадлежности церквей стоит спор территориальный. Точнее, претензии Армении на территорию Грузии. И если учесть, что храм, о котором идет речь, расположен в Тбилиси, то становится понятно, что армянские территориальные аппетиты не ограничиваются Самцхе-Джавахети и простираются на столицу Грузии.

Более того, в 2017 году, как о том сообщал ереванский «Спутник», министры культуры Армении и Грузии — Армен Амирян и Михаил Гиоргадзе — разрешили в Ереване вопрос церкви, которую агентство, разумеется, именует армянской. «Мы в этот спор не вмешиваемся, этот вопрос не в нашей компетенции, а принадлежит патриархии, агентству по вопросам религии. Мы же отвечаем за сохранение объекта, как культурного наследия», — заявил армяно-российскому агентству Гиоргадзе, по словам которого, важно, что с армянской стороной была достигнута договоренность о создании соответствующей комиссии, в которую войдут специалисты из двух стран. Они и будут координировать процессы, с культурными памятниками Армении и Грузии.

Но если так,..то к чему акции протеста, неважно, «многотысячные» или же собравшие пару десятков человек? И самое главное, как понимать комментарии «Еркрамас»? Впрочем, то, что в Армении подписывают договоры вовсе не для того, чтобы их выполнять, тоже ни для кого не секрет.

Однако сегодня свое провокационное «фэнтези» газета «Еркрамас» излагает на весьма показательном фоне. В Грузии разворачивается предвыборная кампания, ее гражданам уже очень скоро предстоит избрать президента страны. И кандидат на этот пост Саломе Зурабишвили, которую активно поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», открыто заигрывает с армянскими националистами.

В медиа-сфере Южного Кавказа недавно обсуждалось ее заявление на встрече с избирателями в Ниноцминде: «До этого гражданство Грузии присваивалось только решением президента, и один президент (Михаил Саакашвили) раздал гражданство очень многим туркам, а вам гражданство не дал». Как отметил, в частности, в беседе с агентством «Интерфакс-Азербайджан» грузинский политолог Владимир Цхведиани, «конечно, можно было и не заострять внимание на этом, мягко говоря, некорректном заявлении кандидата в президенты, списав все на банальное стремление понравиться армянскому избирателю, если бы сама Зурабишвили с завидным упорством снова не противопоставила армян туркам. Аналогичное заявление она сделала и при встрече с армянским населением в Ахалцихе». То есть речь идет об открытом и перманентном заигрывании госпожи Зурабишвили с армянскими националистами, теми самыми, которые вынашивают в отношении Грузии весьма опасные планы. Армения, напомним еще раз, предъявляет Грузии территориальные претензии, и не только на Джавахетию — армянские аппетиты включают и Борчалы, и Тбилиси. Армянские батальоны — «Крунк» и «батальон имени Баграмяна» — принимали участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии. Сегодня Армения регулярно голосует в ООН против территориальной целостности Грузии. Что, впрочем, не мешает Еревану закатывать Тбилиси слезные истерики, капризно требуя немедленно, не дожидаясь деоккупации Сухуми и Цхинвали, открыть через них «транспортные коридоры», которые самой Грузии не очень-то нужны — в отличие от Армении. И да, еще одна деталь. Вряд ли в армянских кругах не понимают, что играть на обострение на грузинском направлении — это для Еревана политическое самоубийство. Другой вопрос, что степень самостоятельности Армении, «форпоста России», уж точно не стоит переоценивать. Так что нынешняя «игра на обострение» вполне может быть и выполнением очередного московского даже не заказа, а приказа. На то он и «форпост», чтобы слушаться и выполнять для своей метрополии грязную работу.

И что же — госпожа Зурабишвили всего этого не знает? Или просто раздает обещания, которые вряд ли собирается выполнять?

Но даже в этом случае лучше не забывать, что, во-первых, легитимизация такого рода требований — уже опасный процесс. Плюс ко всему армянские националисты — из тех политических сил, которые очень опасно обнадеживать — просто потому, что здесь не понимают разницу между доброжелательными жестами и страхом. В результате в армянской среде, как показывают опасные мечты «Еркрамас», после заигрываний со стороны госпожи Зурабишвили уверились, что представляют собой на грузинском поле этакую «несокрушимую силу», и уже на стадии ее предвыборной кампании приступили к строительству грандиозных планов по устройству разного рода провокаций в качестве программы-минимум и территориальных захватов как программы-максимум.

И вот интересно: задает ли себе госпожа Зурабишвили вопрос, какой может оказаться цена ее заигрывания с армянскими националистами — именно с точки зрения коренных государственных интересов Грузии? Точнее, какую «плату за любовь» потребуют они в случае победы экс-министра иностранных дел на выборах? Передачу «спорных храмов» армянской церкви, что, без сомнения, является первым шагом к реализации территориальных претензий к Грузии? «Двойное гражданство» для армян Джавахетии, так, чтобы и они могли бы голосовать на грузинских выборах, и Армения, в том числе при поддержке своего «гранд-патрона» в лице России, могла бы двинуть в ту же Джавахетию войска для защиты «своих граждан»? Признания «геноцида армян», что подорвет добрососедские отношения Грузии с Азербайджаном и Турцией? Конечно, полномочий у президента Грузии поменьше, чем у премьера, но это все же не начальник ЖЭКа и не «свободный художник». А значит, и требования к кандидату на эту должность подразумевают куда более высокий уровень профессионализма, чем то, что демонстрирует сегодня госпожа Зурабишвили. И это серьезный повод задуматься для избирателей в самой Грузии.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az