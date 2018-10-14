В Беларуси, под Витебском, появился новый памятник Ленину. Он интересен тем, что, кроме вождя пролетариата, в скульптурную композицию попал кот.

Об этом пишет «КП».

Памятник создал и поставил председатель садоводческого товарищества «Лучоса» Игорь Тепляков. Сначала он думал украсить скульптурой свой дачный участок, но потом выставил ее на всеобщее обозрение, раньше на месте скульптуры была свалка. Тепляков планирует сделать вокруг Ленина с котом сквер для дачников.

«Маленькие дети бегут гладить котика, а взрослые улыбаются, делают селфи с Ильичом», — говорит Игорь Тепляков.

Кот вошел в композицию, потому что, по словам создателя памятника, у Ленина было это домашнее животное.

«Я сам придерживаюсь либерально-демократических взглядов, но историю уважаю, какой бы она ни была», — отвечает мужчина на вопрос, почему он решил поставить скульптуру именно вождя пролетариата.

Памятник сделан из бетона, внутри он пустой. Пока что композиция не страдала от нападок вандалов.

Minval.az