Эксперты заявили, что более надёжным смартфоном можно всё-таки считать iPhone. Об этом специалисты заявили в разговоре с MarketWatch.

По словам аналитика Джессики Ортеги, существует разница между приватностью и безопасностью, однако в вопросе конфиденциальности Apple намного сильнее Google. «Доказано, что Android может собирать данные со смартфона и отправлять их на сервера Google для рекламы», — заявила Ортега. Также эксперт заметила, что Apple более строго относится к модерации приложений для своей платформы.

Другой собеседник — специалист по безопасности Давид Гинзбург поддерживает коллегу. Однако мужчина считает, что в вопросе безопасности на первом месте всегда находится личное отношение к этой проблеме. «Защита телефона является лишь одним из аспектов персональной безопасности», — отметил Гинзбург. По его мнению, многое зависит от того, какие приложения человек использует и насколько он аккуратен в работе с Интернетом и сервисами.

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