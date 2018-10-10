В Москве считают Запад не другом, а противником. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью The Financial Times.

При этом замминистра отметил, что «тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников?».

Упомянув о российско-американских отношениях, Рябков заявил, что «ситуация, которая гораздо хуже самых «горячих», а скорее даже самых «холодных» моментов прошлого».

Помимо этого, он считает, что любые надежды на улучшение в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи лидеров РФ и США в Хельсинки быстро испарились.

Minval.az