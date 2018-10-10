Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов планирует встретиться в президентом РФ Владимиром Путиным в среду, на спортивном форуме в Ульяновске.

«Мы для этого и летим», — сообщил Нурмагомедов журналистам отвечая на вопрос, может ли состояться его встреча с российским лидером на сегодняшнем форуме в Ульяновске.

Нурмагомедов находится на борту с делегацией и журналистами, которые будут освещать поездку главы государства на спортивный форум.

Напомним, что российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории.

В минувшее воскресенье Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Отметим, что в рамках форума президент РФ встретится с победителями чемпионатов мира и обладателями золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Minval.az