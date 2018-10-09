Основатель группы расследований Bellingcat Элиот Хиггинс и ведущий расследования об отравлении Скрипалей в Солсбери Христо Грозев сегодня в британском парламенте рассказали о том, как им удалось установить настоящую личность одного из подозреваемых, пишут «Ведомости».

По словам Грозева, ключевым прорывом стала идентификация Александра Петрова с «Александром из Петербурга», который уже попадал в поле зрения Bellingcat в ходе расследования деятельности ГРУ в Черногории. Оказалось, что легенда «Петрова» сохранила и имя, и ряд других деталей его биографии, что в дальнейшем дало возможность достоверно установить его настоящую фамилию — Мишкин.

Затем Bellingcat опубликовал полную версию доклада.

Bellingcat назвал Александра Петрова врачом ГРУ Мишкиным

Второй подозреваемый в отравлении Скрипалей – полковник или подполковник, утверждают расследователи

Из нее следует, что:

— В легенде Мишкина оставлено не только имя, но и настоящее отчество, а также имена родителей. Место рождения было перенесено из поселка Лойга лишь на 100 км — в соседний райцентр Котлас

— В паспорте Петрова сохранилась часть данных из настоящего паспорта Мишкина. Установить по неполным данным адрес и телефон позволили краденые базы данных МВД

— Петербургский телефон и адрес Мишкина соответствуют коммунальной квартире рядом с Военно-медицинской академией им. Кирова (ВМЕДА). Поиск по другим жителям квартиры показал, что многие из них являются медработниками и выпускниками ВМЕДА

— Мишкин перерегистрировал свой купленный в Петербурге автомобиль Volvo XC90 в Москве в 2013 году, что позволило установить его новый адрес на Хорошевском шоссе, совпадающий с адресом штаб-квартиры ГРУ

— Один из выпускников ВМЕДА, учившийся с Мишкиным, рассказал, что он и Александр Петров — один и тот же человек. По его словам, в последние недели со многих выпускников военного вуза взяли подписку о неразглашении, запретив раскрывать детали о Мишкине

— Копия паспорта Мишкина с фото была получена от анонимного источника в России, имеющего доступ к подобным документам

— Специальные алгоритмы дали 90%-ное сходство современного фото Петрова с фото Мишкина в паспорте. Учитывая 15-летнюю разницу во времени, это достоверное совпадение, утверждает Bellingcat

— Несколько жителей Лойги рассказали, что Мишкин — военврач и Герой России. Один из них рассказал, что у бабушки Мишкина есть его фото с Владимиром Путиным. Ни бабушку, ни фото корреспонденту увидеть не удалось

— По московскому адресу Петрова проживал посторонний человек, сам же Мишкин жил в столице под настоящим именем с женой и двумя детьми

— Мишкин поступил в Военно-медицинскую академию им. Кирова в Санкт-Петербурге не позднее 2001 года и закончил ее в 2003 или 2004 году. Специализировался на физиологии глубоководных погружений.

— Был завербован ГРУ и переведен в Москву между 2007 и 2010 годами. Получил второй российский и загранпаспорт на имя Александра Петрова

— В 2011 году начал работать на ГРУ под прикрытием, много ездил в Приднестровье и на Украину, последний раз — во время Евромайдана в 2013 году

— В 2014 г. президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Со ссылкой на жителей Лойги Bellingcat сообщает, что «за Крым или за (экс-президента Украины) Януковича». Это же звание расследователи приписывают его напарнику — Анатолию Чепиге

— В 2014 г. Чепига и Мишкин переехали из «служебных домов ГРУ» в квартиры в Москве стоимостью порядка 350 000 — 500 000 евро

«Результаты нового расследования Bellingcat подводят базис под миссию двух агентов ГРУ в Солсбери. Включение в группу квалифицированного военврача подразумевает, что это не сбор информации и не обычная разведывательная миссия», — подытоживает группа. По мнению ее источников, функцией Петрова-Мишкина было «эффективное применение препарата [«Новичок»] или защита других членов группы от случайного отравления».

Накануне Bellingcat опубликовал сокращенную версию совместного с The Insider расследования о реальной личности Александра Петрова, одного из двух подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. По информации расследователей, «Петрова» зовут Александр Мишкин, и он является выпускником военно-медицинской академии, «работающим на ГРУ». Им удалось получить скан паспорта Мишкина, который оказался 39-летним уроженцем поселка Лойга в Архангельской области.

Мишкин пользуется псевдонимом «Александр Петров» с 2010 года, когда он перешел в ГРУ, и под этим именем не раз ездил в Приднестровье и на Украину, в том числе во время Евромайдана в декабре 2013 года, говорится в расследовании. Исходя из срока службы, Мишкин может быть в звании полковника или подполковника, предполагают участники проекта.

BBC опросило знакомых Мишкина в Лойге, выяснив, что он «хорошо учился в школе и был сельским диджеем». Один из жителей поселка уверенно опознал Мишкина на фотографии Александра Петрова. В 2007 году Мишкин был зарегистрирован на улице Академика Лебедева в Петербурге, недалеко от Военно-медицинской академии, утверждает BBC.

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