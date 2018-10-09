8 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начал свое выступление в Брюсселе с короткого танца, чем вызвал смех и аплодисменты в зале. Его движения были похожи на движения британского премьер-министра Терезы Мэй, которая станцевала под песню Dancing Queen шведской группы АВВА на конференции Консервативной партии 3 октября.

Представитель Юнкера заявил, что это импровизированное выступление «ни на кого не направлено», и подчеркнул, что глава Еврокомиссии имеет большое уважение к Мэй, сообщает Reuters.

Minval.az