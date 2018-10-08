Число подписчиков аккаунта чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме» резко увеличилось. После боя с ирландцем Конором Макгрегором, которого россиянин победил удушающим приёмом в четвёртом раунде, у него стало 9,5 миллиона читателей. Раньше цифра равнялась 6,8 миллиона.

Более того — пост, опубликованный сразу после боя на UFC 229, где Хабиб стоит в горах со своим отцом, набрал более 3,7 миллиона лайков, сообщаеь Лайф.ру.

Тем самым Нурмагомедов лишь укрепил своё лидерство в рейтинге самых популярных российских спортсменов в «Инстаграме». После него идёт теннисистка Мария Шарапова. У неё 3,3 млн подписчиков. Третье место занимает хоккеист Александр Овечкин (1,3 млн).

Minval.az