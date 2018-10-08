К чему готовит общественное мнение официальный Ереван?

«Объявлено убийство» — так называется один из романов Агаты Кристи, из серии о расследованиях миссис Марпл. На оккупированных азербайджанских землях убийства в прямом смысле никто не обещал. Анонсировали «всего лишь» провокацию под видом миротворчества. И теперь гордо объявили, что 7 октября супруга премьер-министра Армении Анна Акопян привезла в Карабах этакий женский российский десант, который сама упорно пытается представить как миротворческий. Если верить армянским СМИ, «российские писательницы, общественные деятели, публицисты, руководители общественных фондов и крупных гуманитарных проектов» посетили передовую линию соприкосновения войск, где выступили с призывом к миру. Россиянок также принял господин Бако Саакян, именующий себя «президентом Нагорного Карабаха». Среди участниц «десанта» мелькнули учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, писательница Людмила Улицкая, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова. Сама госпожа Акопян с удовольствием красуется перед камерами и глубокомысленно изрекает, что «в начале инициативы она не представляла, что ее станет возможно реализовать, учитывая сколько препятствий есть на ее пути», умильным тоном повествует, что в Ереване есть мастер, который делает украшения из переплавленных пуль, и если такие украшения подарить участницам ее инициативы, это будет очень красиво и символично…И в заключение призвала российских женщин посетить Азербайджан и выступить с тем же посланием мира по ту сторону линии соприкосновения.

Здесь бы, конечно, напомнить и госпоже Акопян, и участницам, вернее, соучастницам организованной ею провокационной вылазки на чужие захваченные земли: после такого визита в Азербайджане их внесут в «черный список» нежелательных персон. «МИД изучает информацию о посещении группой гражданок РФ оккупированных территорий Азербайджана. После надлежащей идентификации будет принято решение о включении их имён «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана»»,- говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана. А значит, приехать сюда и разглагольствовать в стиле «давайте забудем, кто и чью территорию оккупирует, и начнем топить лед и дарить друг другу бижутерию из переплавленных патронов» не получится. Международное право придумали вообще-то не зря. Кроме того, в Баку уже выразили свое отношение к этому провокационному визиту. «Такие инициативы, прежде всего, попытки под вывеской «гуманитарной миссии» нацелены подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана. Это не согласуется с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служит урегулированию конфликта и не соответствует духу состоявшегося в Душанбе разговора между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России», — подчеркнула глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. В переводе с дипломатического, госпожа Акопян нечаянно дезавуировала собственного мужа как раз после того, как он на полях саммита СНГ сделал шаг к возобновлению переговоров. В самом деле, Никол Воваевич в Душанбе вел серьезный диалог, брал на себя определенные обязательства, а теперь выясняется, что он, премьер-министр Армении, не в состоянии обеспечить координацию действий даже с собственной женой? И как теперь считать его серьезным переговорщиком? Более того, ко всему прочему, госпожа Акопян еще и устроила нешуточную «головную боль» еще и МИД РФ. На Смоленской площади, конечно, могут откреститься от визита, заявить, что привезенные мадам Акопян в Ханкенди дамы не представляли никого, кроме себя, и т.д., только вот Россия — не та страна, где возможна столь широкая политическая самодеятельность. Более того, «подножка» эта последовала вскоре после двух визитов Президента Азербайджана в Россию и ответного визита президента РФ в Азербайджан. Словом, как раз тот случай, который на бытовой лексике называется «тоже, нашла время».

Но если серьезно, то нельзя не заметить: за несколько дней до провокационного визита мадам Акопян в Карабах прибыли министр обороны Армении Давид Тоноян и глава Генштаба Артак Давтян. Министр, отрапортовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян, призвал «военное руководство Карабаха», то бишь командование армянских оккупационных сил, сохранять режим перемирия на линии соприкосновения. Затем отправился на нахчыванский участок государственной границы, где не так давно армянская армия получила впечатляющий «отлуп».

Можно было бы с некоторой долей оптимизма предположить, что по ту сторону линии фронта наконец возобладал здравый смысл, там отказываются от «игры на обострение», и Давид Тоноян приказывает ханкендинским марионеткам вести себя тихо. Но на фоне устроенного госпожой Акопян женского шоу в серьезность намерений официального Еревана поверить трудно. Есть и другая версия: власти Армении просто пытаются застраховаться от «сюрпризов» со стороны карабахского клана, который располагает нешуточным вооруженным «кулаком». Пока эти силы сосредоточены на захваченных азербайджанских землях, но в решающий момент могут быть брошены и на «внутриполитический фронт». Тем более что в армии отношение к Николу Пашиняну не самое благожелательное — после устроенной им «антикоррупционной чистки».

Но точно так же не исключено, что под завесой фальшивого «миротворчества» по ту сторону линии фронта готовят очередную провокацию.

В самом деле, внутриполитическая обстановка в Армении вновь обострилась. Несколькими днями ранее Никол Пашинян, напомним, столкнулся с «парламентским путчем» — депутаты устроили демарш против планов премьер-министра провести досрочные парламентские выборы уже в декабре в обход самого парламента. Более того, судя по поступающим из Еревана новостям, в Армении начинается «сезон убийств». По сообщению ереванских СМИ со ссылкой на источники в полиции, в ресторане «Айгинер» в Норк-Мараше, в спальном районе Еревана, вспыхнула вооруженная «разборка». В перестрелке был убит бывший депутат парламента Каро Карапетян (известный как «Ювеци Каро»). На месте перестрелки обнаружен пистолет «Беретта». Выяснилось, что принадлежит он другому бывшего депутату — Арутюну Карагёзяну («Карамели Арут»). Именное оружие Карагёзян получил в марте 2001 года, указом тогдашнего премьер-министра Андраника Маркаряна. На следующий день, 7 октября, полиция обнаружила уже тело Карагёзяна с огнестрельным ранением в голову. В правой руке у него обнаружили пистолет. По официальной версии, между двумя экс-депутатами наличествовал имущественный спор. Только вот оба — и Карагезян, и Карапетян – представляли в свое время в парламенте партию «Процветающая Армения», которой руководит «водочный олигарх» Гагик Царукян. А эту партию эксперты считают серьезной и опасной оппозицией Николу Пашиняну.

Аналитики, особенно из близких «народному премьеру» изданий, в некотором замешательстве. Как бы сводит счеты и стреляет друг в друга та самая криминальная олигархия, с которой обещал бороться Никол Воваевич, и в его лагере не скрывают своего злорадства. Но вооруженная «разборка» в Ереване создает не лучший фон для распиаренного саммита Франкофонии, стартующего в Армении. Плюс ко всему в Ереване не могут не понимать, что получили этот саммит в порядке ротации, а вовсе не из-за собственного влияния и успехов в развитии страны. И вот как раз накануне приезда в Армению важных гостей в одном из самых шикарных ресторанов Еревана бывшие депутаты парламента устраивают разборку в стиле старого Чикаго, напомнив и о местных криминальных нравах, и о качестве политического класса, и заодно об астрономическом количестве оружия, «гуляющего» в Армении в тех самых криминально-олигархических структурах. В «Айгинере», говоря известного российского хита времен лихих девяностых, «братва стреляла друг в друга», но что будет, если эта «братва» объединится и начнет стрелять в Никола Пашиняна? И еще призовет на помощь вооруженных «карабахцев»?

В отличие от Сержа Саргсяна, который в Армении возглавлял еще и шахматную федерацию, Никол Воваевич не позиционирует себя как «второй Тигран Петросян». Но вот «перевернуть доску» при не самой выигрышной для себя позиции может и начинающий шахматист. Новая вооруженная провокация в Карабахе может показаться ереванской правящей «команде» лучшим способом устроить этакий «внутриполитический рестарт», развязать в стране самые настоящие репрессии под лозунгом «сейчас не до внутриполитических споров — война идет!» и т.д. А пока что при помощи фальшивого «миротворчества», в которое вовлечены и госпожа Анна Акопян, устроившая своим российским подругам этакий «пикник в стиле милитари», и министр обороны Давид Тоноян, готовят общественное мнение к тому, чтобы обвинить во всем Азербайджан.

Только вот в Ереване не учли, что сегодня уже не самое подходящее время для игр в стиле «стреляем мы, а виноваты эти азербайджанцы». Во-первых, напомним в который уже раз, Армения более не располагает монополией ни на информацию о конфликте, ни на симпатии мирового сообщества. А во-вторых, перед тем, как «переворачивать доску», надо бы держать в голове одну деталь: позиция на этой самой доске отражает прежде всего реальный расклад сил на линии фронта. И вот на этом фоне Армении лучше воздержаться от излишне резких шагов.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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