Ранние заморозки в американском городе Гилберт, штат Миннесота, привели к нашествию пьяных птиц. Об этом сообщает издание Washington Post.

Несколько человек обратились в местное отделение полиции с жалобами на странное поведение пернатых. Они теряют ориентацию, бьются об оконные стекла и сталкиваются с автомобилями на улицах. Одна из местных жительниц рассказала в Facebook, что за неделю сбила семь птиц. Другая женщина утверждала, что нашла на крыльце трех мертвых особей.

Шеф полиции Гилберта Тай Текар (Ty Techar) заявил, что беспокоиться не о чем. По его словам, в этом году из-за заморозков ягоды забродили раньше обычного. Птицы не успели улететь на юг, наелись их и опьянели. «Нет нужды звонить в правоохранительные органы и жаловаться на этих птиц, — добавил полицейский. — Они скоро протрезвеют».

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