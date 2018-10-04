В выступлении на международном форуме «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин призвал прекратить дрязги мешающие сотрудничеству между США и Россией, сообщает Голос Америки.

«Я хочу, чтобы, – скажу совершенно серьезно – хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством Российской Федерации в какую-то предвыборную кампанию в Соединенных Штатах, чтобы наконец Соединенные Штаты, элиты американские, элиты Соединенных Штатов успокоились, разобрались в конце концов между собой», – сказал президент.

Путин отметил, что санкции Вашингтона против РФ не способствуют росту доверия к американскому доллару.

Он также сказал, что со стороны США недальновидно забывать о последствиях своих действия, которые рано или поздно наступят.

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