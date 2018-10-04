Как отреагирует на него Москва?

Василий Песков и Борис Стрельников в своей книге «Земля за океаном» рассказывали, в числе прочего, и об американской рекламе, в том числе о рекламе антикварных магазинов. «Антики», по словам журналистов, американцы очень любят. И нередко у скоростного шоссе можно увидеть добротно сделанный билборд: «Через 1 милю — антик!» Потом эти плакаты повторятся по мере приближения к искомой точке. Затем следует сам «антик», разукрашенный призывной рекламой до самого никуда. И апофеоз — метров через пятьсот новый плакат с недоуменным вопросом: «Как?! Вы проехали антик?!».

Иногда те же приемы «раскрутки» используются и в политической хронике, когда интерес к событию «взвинчивают» при помощи анонсов.

Вот и в Армении ереванский «Спутник» регулярно анонсирует отправку армянской гуманитарной помощи в Сирию. То пресс-секретарь МИДа Тигран Балаян проинформирует, что Сирия еще несколько месяцев назад обратилась с просьбой прислать гуманитарную помощь, то шеф-редактор армянской газеты Ливана «Аздак» Шаан Гантаарян возвестит, что в Сирии эту помощь примут с воодушевлением. В Ереване обсуждают отправку в Сирию своей «гуманитарной миссии» и заявляют, что Армения готова принять участие в восстановлении Сирии после войны…

Уместно поинтересоваться: каким образом нищая Армения, которая перманентно выплакивает у России то финансовую помощь, то поддержку собственных тихо умирающих предприятий, то «специальные» цены на газ и прощение долгов за тот же газ, намерена оказывать помощь Сирии? Каким образом эта страна, не имеющая внятной национальной авиакомпании, собирается доставлять туда гуманитарную помощь — на российских «бортах»? И, наконец, сможет ли армянская гуманитарная помощь, вокруг которой подняли такую трескотню, хоть как-то повлиять на ситуацию в Сирии?

Впрочем, в фокусе внимания армянских политтехнологов вовсе не Сирия. Таким образом в Ереване пытаются произвести впечатление на Москву и продемонстрировать солидарность с «гранд-патроном».

Более того, и сам «гранд-патрон» предпочитает не педалировать обиды. Да, как заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжают интенсивные консультации по вопросу замены генерального секретаря организации Юрия Хачатурова, потому как, добавим от себя, в Армении против него начали судебное преследование, но вот сворачивать сотрудничество с Ереваном в рамках ОДКБ Кремль не спешит. Во всяком случае, на 102-й базе в Армении стартовали совместные батальонные учения двух стран. А сам Никол Пашинян вновь повторяет обещания наложить вето на вступление в ОДКБ Азербайджана (притом что наша страна на официальном уровне с подобной просьбой не обращалась).

Никол Воваевич, конечно, приложил немало сил, дабы убедить Москву, что его революция — это ни в коей мере не очередной «майдан», а сам он — не любитель булочек Нуланд. Но антироссийские настроения в Армении продолжают набирать популярность. Во всяком случае, политолог Степан Даниелян, комментируя нашумевшую фотографию из Душанбе, где Никола Пашиняна, по убеждению многих ереванцев, «посадили в угол» отдельно от всех, заявил, что даже если Армения пошлет свои воинские соединения не только в Сирию, но и в Луганск, все равно она (а не Никол) сядет за край стола, поскольку находится в изоляции. Ереванская «Лрагир» со своей любовью к конспирологии вообще усматривает в переговорах в Душанбе некое ««дальнобойнее» российско-турецкое наступление» и ищет проявления неких «российско-турецких договоренностей», и возмущенно вопрошает: «…Отказалась ли Россия от традиционной политики решения своих задач за счет армянских интересов и территорий, хотя эта схема сейчас довольно усложнилась?» После чего напоминает: «И еще одно важное обстоятельство: в 2021 году исполняется 100 лет российско-турецким договорам». Которые, добавим от себя, Армения России так и не простила (о такой «мелочи», как еще более тяжелый для Армении Александропольский договор, естественно, никто не вспоминает). Более того, в армянской среде убеждены, что договора эти вообще заключили на 100 лет (в то время как в реальности они бессрочные), и в 2020-2021 году Москва обязана будет поставить вопрос об их пересмотре. Армянские националисты уже регулярно требуют от России денонсировть Карсский и Московский договоры.

Наконец, как уже сообщал Minval.az, в Ереване состоялся учредительный съезд всеармянской партии «Сасна црер». Формального лидера у партии нет. Создан секретариат, работу которого координирует Варужан Аветисян. А вот он уже заявил, что его партия ни много ни мало отказывается признавать Республику Армению как “порождение преступного русско-турецкого сговора” и намерена провести борьбу за создание нового государства. «Наши цели — создать новую Республику Армения с участием как граждан Армении, включая Арцах (название созданного на оккупированных азербайджанских территориях т.н. режима – прим. «Минвала»), так и проживающих вне родины армян посредством общенационального референдума. Мы намерены восстановить все попранные российским колониализмом права, восстановить армянское правомочие на Нахчывын и на запад от реки Ахурян (Арпачай — ред.)», — заявил он, в очередной раз озвучив популярную в армянской среде географию территориальных притязаний к Азербайджану и Турции (и вряд ли задумываясь, что попытка претворения этой программы в жизнь при нынешнем раскладе сил в регионе станет для Армении самоубийством).

Кроме того, по словам Аветисяна, «мы должны аннулировать касающуюся нас часть созданной на основе армяно-турецкого союза региональной архитектуры, в частности, Московский и Карский договора», отказаться и от всех формирований, созданных вокруг «российской оси», и выйти из ЕАЭС и ОДКБ. Тем более, по его словам, необходимо вывести из Армении российских пограничников и российскую базу. Такая риторика звучит в Армении не впервые. Но у «Сасна црер» слишком уж примечательная предыстория. Ее неформальный лидер « Жирайр Сефилян — профессиональный террорист с богатым боевым опытом, полученным еще в Ливане. Еще один активист Алек Енигомшян — тоже профессиональный террорист, но уже «работавший» в Европе, в том числе в Швейцарии. А широкая публика впервые услышала о «Сасна Црер» летом 2016 года — тогда это была вооруженная группировка, чьи боевики захватили заложников на полицейской базе в Ереване. Потом сдались властям, а теперь выходят на свободу. Вроде бы саснацреровцы обещали отказаться от вооруженной борьбы, но вот распространяется ли этот отказ на Россию или же только на власти Армении — большой вопрос. Террористы бывшими не бывают. И начало террористической войны уже против российского военного присутствия в Армении по крайней мере не исключено. Тем более что первую серию настоящих терактов в СССР, включая и взрыв в московском метро в 1977 году, совершили армянские националисты, которые мстили Кремлю за все тот же «сговор с Турцией». А на страницах «Лрагир» аналитики вроде Игоря Мурадяна открыто призывали «дать по мозгам» России за поставку в Азербайджан оружия. И хотя на базе в Гюмри пока еще ничего не взрывается, о том, что Россия получила от своего «форпоста» впечатляющий «террористический сюрприз», уже можно говорить как о свершившемся факте. Вопрос в том, как на этот сюрприз отреагирует Москва. Впрочем, там совсем недавно послушно приняли «на веру» армянскую версию, будто бы житель города Гюмри Арман Джанджугазян, совершивший убийство российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева, оказывается, «принял ислам» и вообще был «агентом ИГИЛ». Судя по всему, «форпост» в лице Армении слишком дорог для Москвы, и там предпочитают «сглаживать углы» и не акцентировать внимания на неприятных новостях. Но какой окажется цена такого политического благодушия? И будет ли на исчисляться в материальном ущербе, политических и имиджевых потерях или в «грузе 200»?

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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