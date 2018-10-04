На аукционе в шотландском Эдинбурге продали бутылку односолодового виски 60-летней выдержки Macallan Valerio Adami за рекордные 848 тысяч фунтов стерлингов – более $1,1 млн. Об этом сообщает Reuters.

Покупателем стал частный коллекционер из Азии. Его имя не раскрывается. Он участвовал в торгах по телефону.

Виски Macallan Valerio Adami урожая 1026 года разлили в бутылки в 1986 году, всего в серии 12 бутылок. Сколько из них сейчас существует – неизвестно. Одна из бутылок могла разбиться при землетрясении в Японии в 2011 году, а еще одна могла быть открыта.

Minval.az