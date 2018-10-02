Правительство, возглавляемое Николом Пашиняном, резко увеличило военный бюджет Армении, доведя его в следующем году почти до 530 миллионов долларов.

Согласно проекту госбюджета, на 2019 год, утвержденному на прошлом заседании правительства, в следующем году министерству обороны выделят 256,4 млрд. драмов или 528,7 млн. долларов США. По сравнению с этим годом рост резкий и составляет 13,6% – госбюджетом 2018 года выделено 225,6 млрд. драмов, или 468 млн. долларов США по сегодняшнему обменному курсу.

Из министерства обороны разъяснили Радио Свобода, что увеличенные суммы будут направлены главным образом на приобретение нового оружия и боеприпасов.

Военный бюджет на следующий год является вторым по величине с 2008 года. Только в 2017 году, на следующий год после четырехдневной Апрельской войны, правительство Армении выделило больший бюджет для удовлетворения военных потребностей – 609,8 млн. долларов, отмечают армянские СМИ.

Minval.az