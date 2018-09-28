Уличный бунт под предводительством Никола Пашиняна, который теперь предписано именовать «революцией», как показывает текущая политическая хроника, поставил многих представителей ереванского истэблишмента, в том числе, вернее, прежде всего редакцию газеты «Голос Армении», перед прямо-таки неразрешимой тактической задачей. С одной стороны, еще с тех времен, когда газета эта называлась «Коммунист», здесь привыкли слушаться власть предержащих. С другой, властью внезапно оказались те, кого еще вчера этот самый «Голос Армении» честил на все лады. «Переобуться в пируэте», конечно, можно, только вот не дает покоя другой вопрос: а нынешняя власть в Армении — она вообще надолго? И что делать, если уже завтра Никол Воваевич полетит с верхушки «политической пирамиды» кувырком, а на смену ему придут политики вроде Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна? Они тоже могут «спросить» за такое «переобувание в пируэте».

Но вот в случае с супругой Никола Пашиняна «Голос Армении» сориентировался быстро. И разразился впечатляющим опусом под заголовком «Остановите Анну Акопян»

Может, газету возмутило назначение ее стилиста помощником премьера? Или «Голос Армении» раздобыл какие-то сенсационные сведения о вмешательстве мадам Акопян в политику в масштабах куда больших, чем это ей полагается по статусу? Увы и ах. К столь эмоциональной реакции «Голос Армении» подтолкнула… «миротворческая инициатива» мадам Акопян.

Нет, конечно, при всей зоологической ненависти к Азербайджану, которая сквозит в текстах «Голоса Армении», кое в чем с этой газетой нельзя не согласиться. Так, напомнив о выступлении Анны Акопян 22 сентября в Санкт-Петербурге, где супруга Никола Воваевича вновь повторила свои призывы, изложенные еще 24 июля в Москве, а потом отметила, что не знает, «какова будет реакция Мехрибан Алиевой», «Голос Армении» тоном разгневанного завуча изрекает: «Между тем фактический ответ Алиевой прозвучал еще 20 сентября в ходе встречи с заместителем генсека НАТО. И ответ этот, естественно, целиком и полностью укладывался в русло политики Баку». К вящему ужасу «Голоса Армении», Первый вице-президент Азербайджана, Первая леди нашей страны Мехрибан ханум Алиева напомнила и об оккупации, и о миллионе беженцев, которые должны вернуться в свои дома, и о трагедии Ходжалы, и, конечно же, о четырех резолюциях СБ ООН. И теперь «Голос Армении» дрожит от возмущения: «Непонятно, донесли ли это сообщение до Анны Акопян ее помощники-советники. Если донесли, то зачем надо было делать вид, что она не знает о реакции Алиевой? Если же не донесли, это свидетельствует не только о неосведомленности госпожи Акопян относительно реалий в Азербайджане, но и из рук вон плохой работе ее команды».

Добавим от себя: госпожа Акопян и ее «команда» глубоко не в курсе еще и об основополагающих нормах международного права и раскладе сил в регионе. Неудивительно, что в Азербайджане мадам Акопян попросту подняли на смех. И теперь автор статьи в «Голосе Армении» Марина Григорян обижается: «Мне как гражданке РА было крайне неприятно читать этот мерзопакостный поток грязи в адрес первой леди страны вне зависимости от личности последней». Впрочем, не будем уточнять, насколько приятно и комфортно госпоже Григорян носить в кармане паспорт страны — агрессора и оккупанта, и удостоверение газеты, где военные преступления и преступления против человечности подаются как высшая доблесть, а террористов представляют героями. Важно другое. По версии «Голоса Армении», «сложно понять, чего еще ожидала Анна Акопян?». Ведь, к вящему ужасу госпожи Григорян, в Азербайджане награждают своих военных (в терминологии «Голоса Армении» — «убийц армян») и вообще — какой кошмар! — «приказывают стрелять в армянских солдат»!

Объяснять азбуку взрослым людям — занятие, требующее недюжинной выдержки. Тем не менее напомним: до тех пор, пока армянские солдаты находятся на азербайджанских землях, в них будут стрелять. И убивать. Нелишне и вспомнить заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Мюнхене еще в 2015 году: «…Что армянский солдат делает на оккупированных территориях? Что армянский солдат забыл в Агдаме? Если он не хочет быть убит, то пусть не едет в Агдам. Пусть остается у себя в Ереване, Гюмри, в своей стране».

Но эти неудобные реалии «Голос Армении» благоразумно оставляет за кадром. И продолжает: «Ответ на инициативу Акопян был дан и со стороны тех, кто позиционирует себя в соседней стране как «гражданская платформа мира»». Не на шутку разочаровав «Голос Армении», активисты «Платформы» призвали женщин двух стран «присоединиться ко всем мирным инициативам, направленным на обеспечение скорейшего и справедливого мира между Арменией и Азербайджаном и урегулирования конфликта в соответствии с территориальной целостностью, международно-признанными границами и суверенитетом обеих стран согласно международному праву и 4 резолюциям Совета Безопасности ООН». И теперь газета возмущается: «С кем же еще в Азербайджане связывает свои надежды Анна Акопян? Или ее помощники не удосужились сообщить ей и об этом ответе?» После чего переходит к главному. Оказывается, «не помешало бы советникам супруги премьера просветить Акопян и об истории миротворчества, в результате которой само это понятие было извращено и обесценено. Начало процессу на общественном уровне положил небезызвестный аодовец Ашот Блеян, который в 1992 году, когда в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) шли тяжелейшие бои, а армянский народ переживал неимоверные трудности и терял своих лучших сыновей в битве за свободу «Арцаха», посетил Баку. А по приезде рассыпался в комплиментах Азербайджану и начал усиленно ратовать за Карабах в составе Азербайджана, о чем публично разглагольствовал его шеф Левон Тер-Петросян в том же 1992 году».

И вот как это все объяснить? Чем Анна Акопян, «мадам с инициативой», так не угодила «Голосу Армении», и не только «Голосу Армении», что ее обвиняют чуть ли не в предательстве? Тем более что о том, кому должен принадлежать Карабах и где должны проходить границы, мадам Акопян даже не заикнулась, за что ее, кстати говоря, и «припечатала» бакинская пресса, справедливо полагая, что мир начинается не с благих пожеланий, а с конкретики?

Есть, конечно, версия, что у газеты просто сработали внутриполитические предпочтения. Тем более что госпожа Акопян, как бы это повежливее, дала повод для того, чтобы ее и ее команду как следует высекли по крайней мере за неосведомленность.

Но проявилась здесь еще и «эволюция миротворчества» в ереванском понимании. В самом деле, еще недавно в Армении горячо поддерживали разного рода «миротворческие инициативы», призывали «топить лед», «искать взаимопонимание» и т.д. Причем «мириться» и «топить лед» предлагалось, разумеется, без вывода войск и возвращения беженцев, но зато с немедленным открытием через Армению транспортного сообщения. То есть «прекращения блокады». Одновременно в Ереване регулярно грозились то «наступать до Евлаха и Мингечаура», то нанести удар по нефтяной инфраструктуре, то вообще «пить чай в Баку». Расчет был насколько циничным, настолько и примитивным: в Ереване свято верили, что в Баку тоже считают армянскую армию «самой сильной в регионе», а значит, испугаются угроз и немедленно ухватятся за предлагаемое «миротворчество».

Но теперь ситуация изменилась. После боев апреля 2016 года угрозы «пить чай в Баку» звучат как-то не очень убедительно. Демонстрация слезно выпрошенных у России «Искандеров» тоже не помогла. Оказалось, что если в Ереване решат реализовать свои угрозы насчет «удара по нефтяной инфраструктуре», то у Баку, во-первых, есть чем эту ракету перехватить. А во-вторых, есть чем ответить, да так, что Армении мало не покажется. И самое главное, в Баку четко и недвусмысленно дали понять: настоящий мир в регионе начинается не с мимимишных всхлипываний и не с проектов в стиле «давайте просто встретимся и поговорим, хотя бы о том, у кого какие на окне растут цветы», а хотя бы с выполнения резолюций СБ ООН, признания границ и вывода войск.

И самое опасное, менялись настроения и в Армении. Где срабатывает старое и циничное правило: иногда на голодный желудок в голову приходят умные мысли. И в результате здесь многие уже задаются опасным вопросом: не слишком ли дорого обходится стране война с Азербайджаном? Может, первый президент Армении Левон Тер-Петросян был прав, когда предупреждал, что пока есть Карабах, Армения хорошо жить не будет? И не настало ли время мириться, пусть и не на самых выгодных для себя условиях? И в результате миротворцы в кавычках и без из «надежды армянской дипломатии» начали стремительно превращаться едва ли не во «врагов армянского дела» и «презренных ренегатов». И вот об этом мадам Акопян, похоже, действительно то ли не доложили, то ли не разъяснили, то ли не убедили. И это уже солидная информация к размышлению и о настроениях, царящих в Ереване, и о «качестве» ближнего круга «народного премьер-министра» этой страны.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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