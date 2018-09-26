Кажется, что бенефициаром бархатной революции является народ, однако в действительности самый значительный ее бенефициар – Серж Саргсян. Об этом заявил глава партии «Национальное согласие» Арам Арутюнян.

По его оценке, экс-президент Армении являлся основным виновником роста коррупции в стране, высоких темпов эмиграции и трагических событий 1 марта 2008 года. «А сегодня все позабыли о том, как выступали против Сержа Саргсяна. Если Серж Саргсян говорил, что наберут столько голосов, сколько потребуется, то нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, дескать, только попробуйте не дать нам свой голос», — отметил Арутюнян.

При этом он подчеркнул, что в Армении фактически отсутствует политический плюрализм, а действующая власть в открытую высказывает угрозы в отношении своих оппонентов, на что Запад закрывает глаза, «поскольку те революционные процессы, которые произошли и по сей день протекают в Армении, были организованы и финансируются Западом».

Арам Арутюнян убежден, что все это делалось лишь для того, чтобы вытеснить 102-ую российскую военную базу с территории Армении. «Они заявляют о хороших и теплых отношениях с Россией, но это лишь для отвода глаз. Это все неправда. Они ведут потайную игру и преследуют совершенно иные цели», — заключил глава армянской партии «Национальное согласие».

Minval.az