Президент Украины Петр Порошенко, участвующий в сессии Генассамблеи ООН, ошибся дверью и зашел в расположение российской делегации, сообщает корреспондент «Коммерсанта».

Украинский лидер шел на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества». Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России Сергея Лаврова. Войдя в предбанник у переговорной, Порошенко огляделся и, осознав, что он на «российской территории», покинул помещение. На вопросы российских СМИ он отвечать отказался, заявив, что все они «фейк-ньюс».

Сергей Лавров коротко прокомментировал появление Петра Порошенко: «Наверное, с туалетом перепутал».

Ранее 26 сентября украинский лидер на Генассамблее ООН столкнулся с группой российских журналистов, обозвал их «фейк ньюз», и при попытке скрыться перепутал двери и оказался в комнате, где в тот момент находился глава российской дипломатии.

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