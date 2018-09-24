«Лукойл» занял второе место в топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. Компания поднялась на четыре строчки и теперь уступает только ExxonMobil. Американская компания сместила с первого места «Газпром», который опустился на 17-е место.

ExxonMobil была лидером рейтинга в течение 12 лет до прошлого года. Теперь «большая нефть» возвращается и происходит это на фоне восстановления цен на нефть и надежд на рост экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ), пишут эксперты Platts.

На третьем месте американская Phillips 66, на четвертом — немецкая E.On, пятерку лидеров замыкает China Shenhua Energy Co Ltd.

При составлении рейтинга Platts сравнивает стоимость активов, выручку, прибыль и возврат на инвестированный капитал.

Minval.az