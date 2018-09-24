Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с сирийским лидером Башаром Асадом заявил о планах поставки в Сирию российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщили в пресс-службе президента Сирии, передает РИА Новости.

«Путин в свою очередь в ходе разговора возложил ответственность за крушение самолета на Израиль и сообщил Асаду, что Россия будет развивать систему ПВО Сирии и поставит САР современную систему С-300», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что лидеры двух стран также обсудили последние политические события и соглашение по Идлибу, а также способ его реализации. Кроме того, Асад выразил соболезнования в связи с крушением в Сирии российского самолета Ил-20, который был сбит ракетой сирийского комплекса ПВО.

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