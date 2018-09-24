Служба безопасности Украины вызвала депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского на допрос, который должен состояться 27 сентября. Повестка опубликована украинским правительственным изданием «Урядовый курьер».

— Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский <…> вызывается на 09:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю СБУ, — гласит документ.

Жириновский и двое других депутатов Госдумы проходят по делу от 2014 года о поддержке сепаратистских «ДНР» и «ЛНР». Оно возбуждено по статье «Финансирование терроризма». Санкция предусматривает наказание в виде заключения на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Minval.az