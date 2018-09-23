В Минобороны РФ назвали преступной халатностью действия израильских ВВС, которые привели к гибели российского самолета Ил-20, сообщает Интерфакс.

«Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум о преступной халатности», — заявил в воскресенье на брифиге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — сказал он.

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