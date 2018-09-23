В Ереване в воскресенье пройдут выборы мэра, это первые выборы в стране после смены власти и избрания премьер-министром Армении бывшего оппозиционера Никола Пашиняна.

Право голоса на выборах имеют 853,39 тыс. жителей Еревана. В выборах участвуют восемь партий и четыре партийных блока.

Для избрания мэра Еревана партиям необходимо преодолеть шестипроцентный барьер, блокам — восьмипроцентный.

Кандидатом на пост мэра от партии премьер-министра «Гражданский договор» является комедийный актер Айк Марутян. Партия участвует в выборах блоком «Мой шаг».

Возглавляемая одним из крупнейших предпринимателей Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения» выдвинула кандидатуру руководителя парламентской фракции «Царукян» Наиры Зограбян.

Партии «Светлая Армения» и «Республика», которые с партией премьера в парламенте представлены фракцией «Елк», в выборах мэра участвуют блоком «Луйс» («Свет»). Кандидатом от блока является министр юстиции Артак Зейналян.

По мнению местных наблюдателей, основная борьба развернется между этими тремя силами.

В выборах участвуют также партия экс-спикера парламента Артура Багдасаряна «Оринац еркир», партия экс-главы МИД Раффи Ованнисяна «Наследие», партия «Дашнакцутюн», Реформистская партия, партия «Айк», «Демократический путь», «Еркир цирани», блоки «Ереванское общество» и «Ереванцы».

9 июля мэр Еревана, член возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Тарон Маргарян подал в отставку. Он занимал должность мэра Еревана с 2011 года. Он сын скончавшегося в 2007 году премьер-министра Андраника Маргаряна.

Жители Еревана прямым голосованием должны избрать совет старейшин мэрии Еревана из 65 человек. В настоящее время в совет старейшин входят три фракции — Республиканская партия, «Елк» и «Еркир цирани».

Minval.az