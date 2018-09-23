Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», относящиеся к Военно-морским силам Украины, вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма и продолжают там находиться. Об этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ, передает ТАСС.

Они следуют в северо-восточном направлении. Их на безопасном расстоянии сопровождают корабли российской береговой охраны.

«Донбасс» — изначально плавучая мастерская советского флота проекта 304, после раздела Черноморского флота стал кораблем управления в составе ВМС Украины. В 2004 году горел, в 2007-м едва не был утерян в результате шторма (спасти судно помогли буксиры Черноморского флота России), с 2010-го по 2011 год ремонтировался. Приписан к порту Одессы, ранее базировался в том числе в Севастополе.

В марте 2014 года над ним был поднят российский флаг, а украинский экипаж с него вывели на сушу, но спустя месяц корабль вернули Киеву.

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