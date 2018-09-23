Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью изданию Rheinische Post, что Европа рискует попасть в ловушку газового шантажа со стороны России, если продолжит строительство «Северного потока — 2». По его мнению, этот проект не имеет никакого экономического смысла.

«Путин, прежде всего, хочет получить рычаг геополитического давления на Западную Европу. Зачем тратить 20 миллиардов долларов США на газопровод?», — заявил Порошенко, отметив, что Украина имеет все возможности для транспортировки газа из России в Европу.

Кроме того, украинский президент рассказал, как «Россия несколько лет назад шантажировала Украину».

«Я могу лишь предостеречь европейских друзей из собственного негативного опыта: если ты зависишь от поставок газа из РФ, как это происходило с Украиной несколько лет назад, то тебя можно шантажировать.

Могу сказать точно, что это неприятный момент, когда Путин тебе звонит сказать, что «Газпром» на следующий день прикрутит кран», — заявил Порошенко.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против реализации «Северного потока – 2» выступает ряд стран, в частности Украина и США.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства.

Minval.az