Президент США Дональд Трамп выдвинул специалиста по России и странам бывшего СССР Линн Трейси (Lynne M. Tracy) на пост посла США в Армении, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как сообщает РИА Новости, Трейси — карьерный дипломат, сейчас занимает пост старшего советника по делам России в госдепартаменте. До этого работала заместителем посла США в Москве, Ашхабаде и Астане, первым зампомощника госсекретаря по Центральной Азии.

Также она служила в консульстве США в Пешаваре в Пакистане, причем за эту работу получила награду «за героизм» от госсекретаря. Трейси владеет русским языком.

Кандидатуру Трейси предстоит рассмотреть для утверждения сенату США.

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