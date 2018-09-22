За включение в повестку дня Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» проголосовали 68 стран, против – 13. Об этом говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter.

Государства, которые голосовали против включения в повестку дня Генассамблеи ООН пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины»: Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Судан, Сирия и Венесуэла.

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