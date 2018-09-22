Памела Андерсон похвасталась в интервью британскому изданию Guardian, как она отучила Ким Кардашьян и Меланию Трамп носить шубы из натурального меха и кожи, равно как и все соответствующие аксессуары. Как же ей удалось переубедить их? Памела заявила, что поступила очень просто. Она прислала Ким и Мелании в подарок несколько шуб из искусственного меха. С тех пор богатые, влиятельные и знаменитые на весь мир дамы-модницы, поняв намек, прекратили носить любимые и привычные шубки, манто и пальто, сшитые из шкурок ни в чем не повинных зверюшек.

Сама бывшая актриса и модель объясняет, как она стала таким «диктатором» или «вредной вегетарианкой» во всем, что касается защиты животных и их использовании в модной и потребительской индустрии. Ей было пять лет, когда она увидела первый раз убитого оленя. Памела родилась в Канаде, и ее отец был охотником. Она так плакала, что папа согласился с доводами дочки и больше никогда не убивал животных. Памела придерживается твердого убеждения — недостаточно просто носить майки с призывами защищать животных или что-то похожее. Нужно действовать.

«Сейчас я живу во Франции и ем круассаны. Иногда позволяю себе рыбу. Все-таки, родившись в Канаде, чувствую, как мой организм требует этого. Мне нравится, что придумали в свое время Пол Маккартни, Линда и его жена дочь Стелла — призвали не есть мясо хотя бы по понедельникам. Такие инициативы не решают проблемы, но все равно приносят пользу». По мнению Памелы, можно по-разному относиться к вегетарианству. Более строго или менее строго. Но что касается животных, тут Андерсон категорична. Даже в модельных контрактах её сыновей прописано жесткое условие: никаких мехов и изделий из кожи. Они оба вегетарианцы и солидарны с матерью в её активной деятельности. Причем мать уверяет, что никогда на сыновей не давила, и это их личные решения.

Minval.az