Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал раздачу венгерских документов на Западной Украине «красной линией» в отношениях двух стран. Об этом он заявил в эфире ТСН.

«Темы разговора с венграми у нас есть. Но в принципе, хотите называйте это «красной линией»: они [венгры] не будут раздавать гражданство просто так и не будут манипулировать нашими гражданами», — заявил Климкин.

Он добавил, что украинские органы изучат вопрос финансирования Венгрией семей своих соотечественников, проживающих в Закарпатье на Западной Украине.

Minval.az