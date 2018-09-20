Следующий шестилетний цикл в российской экономике будет непростым из-за санкций, торговых войн и протекционизма. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг, 20 сентября, передает РИА Новости.

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — сказал премьер-министр.

По словам Медведева, Россия будет выстраивать экономическую политику так, чтобы уверенно развиваться даже в таких «не вполне благоприятных условиях» и «обеспечить устойчивое повышение уровня жизни».

Глава правительства РФ призвал «взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых придется работать в течение ближайших шести лет».

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