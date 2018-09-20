Начавшийся в кабардино-балкарском селе Кенделен межнациональный конфликт за сутки дошел сначала до Нальчика, а позднее — до соседнего города Баксан, где ночью силовикам пришлось разгонять протестующих, сообщает «Регион Online».

Жители Баксана сняли на видео группу сотрудников Росгвардии, которые под звуки стрельбы бегут в сторону бастовавших у поста ДПС на развилке трассы «Кавказ». По информации издания, так сотрудники полиции пытались сдержать агрессивно настроенных людей. Всего ночью в Кенделене, Баксане и Нальчике были задержаны десятки людей.

«Меня до сих пор трясет, это было очень страшно. Все началось около 11 утра. Кенделен оцепили омоновцы, въезд и выезд были закрыты, пропускали только местных жителей, которые шли пешком, — и то только по паспортам», — рассказала жительница кабардино-балкарского Кенделена.

Женщина, имя которой не раскрывается, добавила, что люди собрались на окраине села. С одной стороны узкой дороги стояли местные жители, с другой — кабардинцы, а между ними — ОМОН. «Мы надеялись, что силовики как-то будут помогать погасить конфликт, ведь мало кто рискнет нападать на представителей органов. Но вместо этого они молча раздвинулись и пропустили незваных гостей», — уточнила она.

Пришедшие в село кабардинцы, по ее словам, выкрикивали религиозные лозунги. «Знаете, целью этих людей была провокация конфликта, а не желание попасть на гору Канжал. В это время там уже лежит снег, то есть одеваться тем, кто идет на плато, нужно тепло: ботинки, куртки, шапки. Те же, кто вторгся в наше село, были в футболках и резиновых тапочках, в таких только дома ходить можно. И вели себя они очень вызывающе, будто ничего не боялись. Словно пьяные или обкуренные», — добавила жительница Кенделена.

Конфликт в Кенделене вспыхнул в среду, 19 сентября. Поводом послужило то, что местные жители-балкарцы не пустили в село кабардинцев, которые хотели отпраздновать 310-летие победы в Канжальской битве и на лошадях совершить восхождение на вершину горы Канжаль. Начались погромы и стрельба, были перекрыты дороги.

Для прекращения беспорядков прибыли росгвардейцы, которые заблокировали село. Ситуация продолжила развиваться уже в столице Кабардино-Балкарии — Нальчике. Там десятки протестующих собрались в центре города с флагами и выкрикивали лозунги. В региональном управлении Следственного комитетаначали проверку и пообещали установить личности зачинщиков конфликта.

Minval.az