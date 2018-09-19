В Украине за годы независимости произошли две революции. После второй я каждый год посещаю эту страну, встречаюсь с разными политиками, дипломатами, политическими экспертами, изучаю Украину. Интересная страна, но вместе с тем, я просто не знаю другой страны на территории бывшего СССР, где было бы столько противоречий.

Президентские выборы в Украине состоятся в марте будущего года. Но в Украине уже началась борьба между разными политическими силами. Президент Петро Порошенко, зная о своем малом рейтинге, пытается предпринять какие-то политические шаги, чтобы его повысить. Один из способов — борьба за церковь. Порошенко до президентских выборов хочет сделать украинскую церковь независимой от российской РПЦ, которая, кстати, жестко сопротивляется и не хочет этого «раскола». Но, по мнению моего давнего знакомого профессора Эдуарда Афонина, украинская церковь все равно будет независимой: «Этот вопрос поднимался еще с периода распада СССР. Когда президентом был Виктор Ющенко, он тоже поднимал этот вопрос, но, тем не менее, не стал рисковать. Вопрос стал острым после оккупации Крыма Россией и поддержки сепаратистов Донбасса. Россия и сейчас вмешивается в это дело. Президент Украины в апреле этого года поехал в Стамбул и встретился с патриархом Константинопольской церкви. Именно глава Константинопольской церкови может дать независимость украинской церкви от российской».

Аргументы президента Украины железные. Прав Петро Порошенко, говоря, что это нелогично, когда украинская церковь подконтрольна стране — оккупанту. Но Москва не сдастся, и будет мешать ему. Москва и Российская церковь будут сопротивляться политике Порошенко в вопросе независимости украинской церкви. Например, недавно в Стамбул поехал Патриарх Московский Кирилл. Он добивается, чтобы синод в Константинополе не признал украинскую церковь независимой и мотивирует это неизбежным расколом православной церкви. Но Кирилл возвратился из Константинополя неудовлетворенным, возможно, ему дали там понять о готовности признать украинскую церковь независимой.

Петро Порошенко до президентских выборов не хочет ограничиваться только независимой церковью. Украинский лидер хочет законодательно принять акты об интеграции Украины в ЕС и с НАТО. После этого другому президенту уже сложно будет корректировать внешнюю политику, если не считать, что он или она может пойти на изменение Конституции.

За 4 года президентства Порошенко экономика Украины не стала сильной и тому есть объективные причины. Война на Донбассе отнимает много сил и энергии, она пожирает огромное количество бюджетных средств. Но и уровень коррупции в Украине не сократился. Это уже субъективная причина.

Критики Порошенко задаются другим вопросом: если Киев называет Россию оккупантом, почему продолжает с ней торговать?Действительно, Украины все еще имеет торговые отношения с Россией и обороты этой торговли растут. Киев не может разорвать торговлю с Россией, потому что этот ход станет большим ударом по экономике Украины. Но все же вопрос остается актуальным: как можно торговать со страной, которая оккупировала твои территории и поддерживает на твоей же территории сепаратистов? Этот вопрос пророссийские политики все время задают сторонникам Порошенко, тем самым показывая, что невозможно разорвать экономические отношения с Россией. Даже министр иностранных дел Павел Климкин вынужден был признать, что каждый год Украину покидают около 1 миллиона человек. Но это вовсе не значит, что все они едут в Россию. Как известно, Польша стала одним из главных направлений украинцев.

По теме будущих президентских выборов я поговорил с политическим экспертом Константином Бондаренко. Он уверен, что президентские выборы в Украине пройдут в два тура: «У нынешнего президента Петро Порошенко низкий рейтинг. Но это не означает, что он не будет выбран президентом. Все будет зависеть от явки на выборах. По нашим анализам, на президентских выборах будет очень низкая явка. У Петро Порошенко есть административный ресурс, который он будет использовать в свою пользу. В Украине этот ресурс играет огромную роль».

Но мой вопрос о том, что рейтинг Юлии Тимошенко более высокий, чем у Порошенко, а потому не значит ли это, что шансы Тимошенко стать президентом высоки, Константин Бондаренко ответил: «У нее сейчас 17 процентов рейтинга. Она на первом месте. Но ей сложно будет повысить этот результат в президентских выборах. А Порошенко может представить некоторые успехи и увеличить свой рейтинг. Это и вопрос образования украинской церкви, независимой от российской православной церкви, и другие популистские шаги. Порошенко может пойти по сценарию бывшего президента России Бориса Ельцина. 1996 году в президентских выборах России рейтинг Ельцина тоже был невысок – всего лишь 6% . Но тогда команда Ельцина начало активную кампанию и благодаря поддержке олигархов Ельцин стал президентом».

Вместе с тем, по мнению Бондаренко, возможен и такой вариант: если во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, они могут вывести своих сторонников на улицы, и тогда могут возникнуть стихийные столкновения. Какой стране придется отвечать за новый раскол в обществе — известно. Понятно, что Порошенко сделает все для того, чтобы удержаться у власти. Когда-то бывшему президенту Виктору Ющенко это не удалось. И теперь действующий президент не желает повторять судьбу Ющенко. Но сделать это будет очень сложно.

Крым и часть Донбасса находятся вне Украины, но от этого вопрос «Европа или Россия» не стал менее актуален. И все потому, что часть украинского общества разочаровалась в Европе: некоторые считают, что двери ЕС еще не скоро откроются для их страны. Один из депутатов Верховной Рады , глава партии «За жизнь» Вадим Рабинович говорит: «ЕС хочет уничтожить Украину как государство». А о Порошенко говорит еще более жестко: «Хуже Порошенко в Украине еще не было». Другие пророссийские политики в Украине говорят о том, что на Донбассе идет гражданская война, хотя Киев все время утверждает, что Украина ведет войну с Россией, и тому есть веские доводы.

Еще одной проблемой Украины является государственной язык. Пророссийские депутаты страны выступают против единого языка в Украине, утверждая, что это «фашизм». Но на украинских телеканалах журналисты и эксперты часто говорят на двух языках, фашизмом тут и не пахнет, скорее наоборот, со стороны это выглядит немного странно.

Россия влияет на общественное мнение в Украине. Например, близкие к России украинские олигархи покупают известные украинские телевизионные каналы. На этих каналах каждый вечер идут политические talk-show. Если каждый день смотреть эти каналы, придешь к неутишающему результату:

а) Порошенко плохой президент;

б) Экономика Украины разрушена;

в) Украину в ЕС не примут;

г) Надо договариваться с Россией и с Донбассом.

Разумеется, Кремль хотел бы, чтобы новым президентом Украины был пророссийский политик. Но я согласен с теми украинскими экспертами, которые утверждают, что вряд ли после аннексии Крыма и потери части Донбасса возглавить страну может пророссийский политик. Потому, что главный пророссийский электорат в Украине остался за бортом, хотя восточные и центральные части страны все еще голосуют за тех, кто выступает за тесные отношения с Москвой. Россия хочет, чтобы в новом парламенте Украины пророссийских депутатов было больше. Именно поэтому близкий к президенту России Владимиру Путину украинский олигарх Медведчук купил два известных украинских телеканала.

Петро Порошенко не смог положить конец олигархической системе. Потому, что в Украине без денег невозможно заниматься политикой. Например, Порошенко сделал все для того, чтобы известный олигарх Игорь Коломойский грубо не вмешивался в дела государства. Что сделал тогда последний? Продал «Приват банк» и уехал в Швейцарию. Но он из этой далекой страны продолжает играть в свою игру в Украине, поддерживая финансово разные политические партии и отдельных политиков. А деньги в Украине контролируют олигархи, причем, большинство из этих олигархов ничего не создает. Они продают сырье, которое разрабатывается на их украинских заводах. И потому украинским олигархам нужен такой президент, который не мешал бы им. По сути, любой президент в Украине вынужден будет считаться с олигархами, так как всем президентам нужны деньги для политической борьбы, и союзники среди толстосумов. Наверное, это система в Украине не изменится и в недалеком будущем. А это означает, что олигархи всегда будут влиять на политику Украины – как через своих людей в парламенте, так и через медийные структуры.

Некоторые украинские эксперты думают, что до президентских выборов на Донбассе могут быть военные столкновения. После убийства лидера донецких сепаратистов Александра Захарченко в Киеве ожидают ответного террористического акта в столице Украины. Кроме этого, Россия фактически блокировала Азовское море, корабли с грузами не могут идти в направлении украинского города Мариуполь – стратегически важного города, имеющего выход к морю. Когда 2014 году в Украине началась война, главной целью сепаратистов — кроме захвата Крыма, Донецка и Луганска — был также и захват Мариуполя. Но тогда этого не получилось. Тем не менее Мариуполь все еще остается главной целью сепаратистов и сил за ними стоящих.

Эльхан Шахиноглу,

политический аналитик, глава Исследовательского Центра «Атлас» и Центра прикладной политологии при Западно-каспийском университете

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