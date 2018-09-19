Вариант реинтеграции приднестровского региона в состав Молдовы будет определяться на референдуме. Об этом заявил молдавский президент Игорь Додон, сообщает в среду, 19 сентября, Deschide.

«После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществование будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума», — заявил глава государства.

Президент Молдовы также отметил, что после парламентских выборов необходимо будет предпринять шаги по свободному передвижению на двух берегах Днестра.

После того как будет найден общий знаменатель в Кишиневе, вариант реинтеграции будет предложен международному сообществу, говорит Додон.

В то же время президент говорит, что после политического решения приднестровского конфликта, войска с территории левого берега Днестра должны покинуть зону, вместе с вооружением, которое хранится там.

Minval.az