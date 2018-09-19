Пострадавшая в ресторане Prezzo британского Солсбери россиянка Анна Шапиропосчитала себя целью «приспешников президента России Владимира Путина» и рассказала об угрозах, которые получала перед тем, как она и ее муж отравились. Ее слова передает The Sun.

«Уверена, русские думают, что я британская шпионка. Я знаю много богатых лондонских бизнесменов, — поделилась Шапиро. — Я была целью приспешников Путина. Они хотят моей смерти, потому что я против него и отвернулась от своей страны. Россия на все способна».

«Я публично отрекаюсь от Путина и от страны, из которой происходит моя семья. Я — бывшая русская», — заявила она репортерам.

Как рассказала Анна, она переехала в Лондон в 2008 году и три года училась на юридическом факультете Вестминстерского университета. Ее отец — генерал российской армии и некогда играл в военном оркестре. В 2006 году она получила израильское гражданство вопреки протестам семьи. «Он [отец] зол на меня из-за моего выбора. Кое-кто предполагает, что за угрозами смерти, которые я получала в соцсетях и на электронную почту, стоит мой отец», — сказала пострадавшая.

Minval.az