Кремль очень обеспокоен событиями, связанными с гибелью российского военного самолета Ил-20 в Сирии, однако давать оценки и анонсировать свои дальнейшие шаги не будет. Об этом, как передает РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«По нашему сбитому самолету могу лишь сказать, что в Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией. Полная оценка дана в заявлении Минобороны. Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, сослуживцам членов экипажа сбитого самолета», — сказал Песков.

Представитель Кремля также пояснил, что не будет анонсировать дальнейшие шаги. «Я сейчас не буду давать никаких оценок. Ситуация анализируется. Первые данные были озвучены в заявлении Минобороны. Весьма недвусмысленная была дана оценка действиям. Нет необходимости что-либо добавлять», — ответил он на вопрос, стоит ли ожидать, что катастрофа повлияет на отношения с Израилем.

Песков ушел от ответа на вопрос о возможности телефонного разговора Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В то же время он сообщил журналистам, что сегодня у президента может состояться «один или более телефонных разговоров». «Не будем анонсировать, проинформируем», — добавил пресс-секретарь.

Песков заверил, что гибель самолета не повлияет на договоренности с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, о которых было объявлено в понедельник. ​«Нет, это важная прорывная, судьбоносная договоренность. Она подтвердила способность Москвы и Анкары выходить на компромиссные решения», — заверил он.

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