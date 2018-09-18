Премьер-министр Никол Пашинян 8 сентября посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным, предложив ему совершить ответный визит в Армению.

Как пишет ереванская газета «Жаманак», Путин, похоже, принял приглашение, передав через своего пресс-секретаря Пескова, что посетит Ереван, хотя относительно даты визита ясности пока нет.

«Но уже известно, что, независимо от даты, Путин намерен встретиться в Ереване со вторым и третьим президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Если он приезжает в Армению для того, чтобы с ними встретиться, то было бы лучше, если бы этот визит не состоялся вовсе, потому что после этого арест Роберта Кочаряна может стать вообще краеугольным камнем армяно-российских отношений», – пишет издание.

Minval.az