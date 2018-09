Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон опубликовала с своем Instagram-аккаунте снимок, похожий на одну из рекламных фотографий Ким Кардашьян.

В четверг, 13 сентября, в соцсети появился снимок с обнаженной Хилтон. Женщина сидела на полу в окружении бутонов красных роз и в белье из этих же цветов. «Обожаю фотографии, которые сделал невероятно талантливый @BrendanForbes», — написала она в посте о давней съемке.

Поклонники решили, что этим постом Хилтон решила показать Кардашьян, что именно актриса была автором идеи фотосессии. «Ким вечно что-то ворует у других. Будь оригинальнее, миссис Уэст», — комментировали подписчики.

«Цветы на фотографии Ким Кардашьян, очевидно, искусственные», — критиковали другие.

«Она, конечно, выложила это после цветочных снимков Ким», — согласились третьи.

На данный момент публикация Пэрис Хилтон собрала почти 415 тысяч лайков, а Ким Кардашьян — больше четырех миллионов.

В июле участница британского реалити-шоу The Only Way Is Essex Лорен Гуджер обвинила Ким Кардашьян в копировании своего стиля. Гуджер опубликовала коллаж из двух фотографий в stories своего Instagram-аккаунта, на которых обе женщины были одеты в аналогичные облегающие костюмы и остроносые сапоги выше колен. Актриса попросила подписчиков проголосовать, кому из них больше идет такой наряд, и добавила, что она надела его первой, напоминает Лента.ру.

Minval.az