Напротив здания Правительства Армении 13 сентября состоялась акция протеста против отправки гуманитарной миссии в Сирию.

Участники акции выразили надежду на то, что практика принятия решения одним лицом будет приостановлена, а данный вопрос будет поставлен на общественное обсуждение.

Режиссер Тигран Хзмалян, в частности, подчеркнул, что «революция находится под угрозой из-за давления со стороны России». «Все это вовлечет нас в очень опасную ситуацию» — приводят его слова местные СМИ.

Накануне министр обороны Армении Давид Тоноян заявил о том, что участие в гуманитарной миссии в Сирии исходит из интересов Армении. По его словам, речь идет об отправке подразделения в составе около 100 военных специалистов – врачей, саперов и личного состава для обеспечения их безопасности. Сроки отправки зависят от завершения подготовки правовой базы для дислоцирования и технического содействия.

Minval.az