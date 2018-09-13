Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и самарский депутат Александр Хинштейн устроили перепалку в перерыве прямого эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Как сообщают «Дни.Ру», Жириновский начал оскорблять Хинштейна, назвал его подлецом и пообещал вымазать фекалиями. «Владимир Соловьев и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился», — поделился Хинштейн у себя в твиттере.

Как вам истерика Жириновского у @VRSoloviev? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: Подлец! Подонок! Вымажу тебя г…ном! Пошёл вон отсюда. @VRSoloviev и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился. pic.twitter.com/voQ5SGwzHW — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 12 сентября 2018 г.

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