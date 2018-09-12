Мастер спорта РФ по плаванию, бронзовый призер чемпионата мира Виктор Солдатов вызвал главу Росгвардии Виктора Золотова на «плавательную дуэль». Видеообращение спортсмен опубликовал в Facebook 12 сентября.

Солдатов пояснил, что накануне Золотов вызвал оппозиционного политика Алексея Навального на дуэль в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях ведомства при закупках продовольствия и он хотел бы стать на защиту последнего.

«Навальный силен в раскрывании коррупции. Он может вас раскрывать, бандитов, таких же как и президент РФ Владимир Путин и ты [Золотов], и все вы. Если соревноваться с Алексеем тебе, Виктор Золотов, то надо в каких-нибудь дебатах политических или, например, коррупцию раскрывать также. Если ты, хочешь сделать с Алексея котлету отбивную, ты же наверное всю жизнь занимался в армии своей, то я хочу показать тебе как ты будешь выглядеть на моем фоне в бассейне. То есть, ты будешь выглядеть как килька в томате! Ты будешь как селедка под шубой на моем фоне», – заявил Солдатов.



Minval.az