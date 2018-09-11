Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 11 сентября принял председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели. Об этом Новости Армении – NEWS.am сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Говоря о подходах и приоритетах армянской стороны в вопросе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, министр иностранных дел Армении отметил важность исключения процесса урегулирования с других платформ, в том числе парламентских, подчеркнув, что единственным форматом международного посредничества являются сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

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