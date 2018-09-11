Запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна появилась во вторник в сети, вызвав в Армении переполох.

Ванецян и Хачатрян в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

«Минвал» со ссылкой на «Спутник» представляет расшифровку телефонного разговора Ванецяна и Хачатряна:

Первый звонок:

«Ванецян: Что нового, брат?

Хачатрян: Ничего, отказался давать показания. Сказал, что это? Говорит, что обалдел.

Ванецян: Из-за чего? Из-за приказа? А когда увидел приказ Миши Арутюняна, что сказал?

Хачатрян: Ай, цавт танем, он что, не знал о приказе Миши Арутюняна?

Ванецян: Ну, наверное, не видел…

Хачатрян: Во-первых, никто ему приказ Миши Арутюняна не показывал. Ему показали решение об обвинении, в котором написано об этом приказе. А он поднял шум, типа, что это… В основном Саакян Рубо…

Ванецян: Да.

Хачатрян: Типа, дайте все данные членов следственной группы. Эти же самые люди были в то время членами следственной группы. Как получилось, что тогда не делали, теперь делают, значит — это политическое преследование. Такие глупости написал.

Ванецян: Да.

Хачатрян: Но, по сути, ничего, друг. Очень хорошо. Этот Геворкян Армен тоже пришел…

Ванецян: Мне только что судья звонил, он немного напуган.

Хачатрян: Да.

Ванецян: Я сказал, посмотри все дело. Его Грач зовут, да?

Хачатрян: Грач?!

Ванецян: Не знаю имя судьи. Короче, судья, который должен вынести решение об аресте.

Хачатрян: Да.

Ванецян: Он сказал, мол, господин Ванецян, я посмотрю бумаги, потом позвоню, доложу.

Хачатрян: Пусть смотрит.

Ванецян: Я сказал, проверь основания, позвони, но решение об аресте, хочешь или не хочешь, но должен принять.

Хачатрян: Да, друг, если арестуем, все начнут нормально писать, мне кажется. Друг, Хачатурова тоже сегодня…

Ванецян: Ара, не связывайтесь с Хачатуровым. Он шеф ОДКБ, ара.

Хачатрян: Это не имеет значения, друг.

Ванецян: С Хачатуровым опозоримся…

Хачатрян: Почему?

Ванецян: Ара, он шеф ОДКБ, друг!

Хачатрян: Не сажать, друг? (смеется)

Ванецян: Подожди, завтра приеду, ара, потом Хачатурова…

Хачатрян: Нет, нет, нет, друг. Он уже у нас, друг! Посмотрим, какие показания он даст.

Ванецян: Это политическая проблема. Мерой пресечения в его отношении должна быть подписка о невыезде, я серьезно говорю. С русскими еле помирился… Если поймаем, опозоримся…

Хачатрян: Поговори с премьер-министром, друг, потому что я сказал, что веду дело к аресту…

Ванецян: Ладно, сейчас поговорю с ним.

Хачатрян: Хорошо (смеется)».

Второй звонок:

«Хачатрян: Да, друг.

Ванецян: Сасун джан, привет!

Хачатрян: Здравствуй, брат!

Ванецян: Если мы не задержим Хачатурова, что будет в этом случае?

Хачатрян: Если суд не вынесет решения об аресте, то мерой пресечения, может быть, избрана подписка о невыезде или залог, но он останется в статусе обвиняемого…».

Звонок на этом обрывается.

Третий звонок:

«Хачатрян: Да, друг.

Ванецян: Прочитал?

Хачатрян: Я тебе писал, друг, ответ… основательный. Брат, смотри: у нас есть два режима задержания – задержание по непосредственно возникшему подозрению, и задержание по решению органа уголовного преследования. Теперь… Задержание по решению органа уголовного преследования допускается лишь в том случае, если подозреваемый находится в другом месте. То есть, допустим, я в Ереване, подозреваемый находится в Сисиане, я передаю органу следствия решение о задержании. В общем, иди, задержи и привези его. Это один способ.

Ванецян: Да.

Хачатрян: Второй режим называется задержание по непосредственно возникшему подозрению. Это когда гражданина ловят на месте преступления, когда находишь на его одежде кровь, если при нем находишь оружие.

Ванецян: Понял.

Хачатрян: Это второй режим. Третий режим… Да, еще задержать можно в случае, если обвиняемый нарушит условия меры пресечения.

Ванецян: Да.

Хачатрян: Вот эти три, брат. Теперь… Этих трех оснований у нас нет. Если бы я попытался задержать этого человека по непосредственно возникшему подозрению, то его защитники рвали бы и метали. Они сказали бы: друг, это что за следы преступления ты на нем нашел, раз тут же его задерживаешь, не позволяешь ему ни секунды оставаться на свободе. В этом проблема.

Ванецян: Понял.

Хачатрян: Друг, проблем нет, сейчас ко мне придет Ваге Григорян.

Ванецян: Ага, ага.

Хачатрян: Ваге напишет кое-что серьезное, друг. Он также выступит.

Ванецян: Понял.

Хачатрян: На все вопросы ответит, брат. Просто если я выступлю, будет неправильно.

Ванецян: Нет, нет, нет, пусть Ваге выступит как адвокат, как эксперт.

Хачатрян: Как эксперт, он также в Европейском суде представляет…

Ванецян: Друг, а в плане Хачатурова все обосновано?..

Хачатрян: Друг, у них у всех одно и то же… Но наиболее обосновано пока у Кочаряна и…

Ванецян: Брат, прошу, к делу Хачатурова отнесись очень внимательно… Хотя премьер говорит, посадите, но русские выходят из себя…

Хачатрян: Смотри, брат. В любом случае он начальник генштаба. Он не имел права, брат, на основе приказа министра обороны использовать войска, потому что в то время только президент имел право подписывать подобный приказ.

Ванецян: Ясно, но…

Хачатрян: Что? Не услышал…

Ванецян: Тогда Сейрана задержи или Арутюняна Мишу…

Хачатрян: Сейрана тоже приведу, друг, потому что Сейран другое безобразие совершил.

Ванецян: Да.

Хачатрян: Знаешь какая у Сейрана вина? В ту ночь он вышел и сказал, что если вы, граждане, соберетесь что-то сделать, то войска дадут адекватный ответ. Очень жестко… То есть он угрожает народу, друг.

Ванецян: Да. Это понятно. Все, друг, если обоснованно… Просто говорю…

Хачатрян: Нормально, нормально…

Ванецян: Посмотри дело Хачатурова… С русскими…

Хачатрян: Хачатуров заговорит.

Ванецян: А если позовешь Хачатурова, допросишь?.. Если он даст показания, и ты изменишь меру пресечения, скажешь, что не будешь задерживать?..

Хачатрян: Цавт танем, я проблемы не вижу, но пока его не арестуют, он показания не даст.

Ванецян: Ну, скажи ему..

Хачатрян: Сейчас он не у меня, цавт танем. Что мне ему сказать?

Ванецян: Ну, ладно, пусть тогда сядет.

Хачатрян: Пусть пару дней посидит, друг, возьмется за ум, даст показания.

Ванецян: Пусть сядет, пусть сядет…

Хачатрян: Хорошо.

Ванецян: Хорошо. И с заместителем Хачатурова тоже что-нибудь сделай, а?..

Хачатрян: Про которого ты говорил?..

Ванецян: Да.

Хачатрян. Цавт танем, дай понять. Когда пойму, поговорим…

Ванецян: Давай.

Хачатрян: Давай. Пока».

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