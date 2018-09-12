Директор СНБ Армении Артур Ванецян считает, что несанкционированное обнародование записи его разговора с начальником Специальной следственной службы республики Сасуном Хачатряном плохо для СНБ.

Как сообщалось ранее, в сети 11 сентября появилась скандальная аудиозапись телефонных разговоров директора СНБ Артура Ванецяна и главы ССС Сасуна Хачатряна. Собеседники обсуждают уголовные дела в отношении второго президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Подлинность записи признали как премьер-министр Никол Пашинян, так и участники беседы.

«Две структуры, СНБ и ССС, стали инициаторами искоренения беззакония в стране, и общественность не раз говорила об эффективности наших работ, они воспринимаются общественностью положительно. За эти 3-4 месяца мы проделали столько работы, сколько не было сделано правоохранителями за последние 10-20 лет. Я это могу доказать и цифрами. Для меня самого все это загадка, запись появилась 2-3 часа назад. Будет проведено расследование, все выяснится. Если все было сделано внутри СНБ, то будет очень больно. Уже возбуждено уголовное дело», — заявил Ванецян, которого цитируют армянские СМИ.

На замечание журналистов о том, что так же можно поступить и с главой Минобороны, премьер-министром, директор СНБ заявил: «Все возможно. СНБ имеет техническую возможность по тайной прослушке, не думаю, что в нашей службе есть предатели, которые могли пойти на это».

На его взгляд, «поскольку речь идет о людях с очень большими деньгами», не исключается, что они смогли купить какую-то специальную технику, при помощи которой все и осуществили. «Ответы на эти вопросы даст расследование. Если есть предатели, то они должны будут за это ответить. Я не могу говорить предположениями. Мы не ведем частную беседу, чтоб я дал какие-то оценки. Я и Сасун Хачатрян вели как раз частную беседу, которую представили, как сенсацию. Это отнюдь не сенсация, а позорная реальность», — сказал глава СНБ.

Minval.az