До этого момента не было целесообразно организовать допрос третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом заявил на встрече с журналистами 11 сентября начальник Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

«Следователь должен решить, когда его необходимо допросить. Допрос – не самоцель, конечно мы может пригласить его на допрос, но что это даст? Все ведь должно быть эффективным. До этого момента не было целесообразно организовать допрос третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Я говорил, что он будет допрошен, но при этом не назвал никаких сроков. По мне, Серж Саргсян — очень важный свидетель, а может быть и не свидетель, я не знаю, в каком статусе он должен быть допрошен. Не заставляйте меня раскрывать тайну», — заявил Сасун Хачатрян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

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