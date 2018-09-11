Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян во вторник заявил о важности российско-армянских отношений, отверг заявления об их напряжённости.

«Армяно-российские отношения очень важны для нас. В последнее время представители бывших властей распространяли сведения о том, что отношения между странами очень плохие, спекулируют на этой теме. Эти люди пытаются ухудшить отношения между нашими странами, создали миф, который продвигают», — сказал А.Ванецян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, после встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным «стало очевидно, что напряженности в отношениях нет».

«Премьер заявил, что нет никаких факторов, которые бы препятствовали армяно-российским отношениям», — сказал А.Ванецян, слова которого приводят местные СМИ.

Он также заявил, что должность генсека ОДКБ — «очень важная должность».

«Это очень чувствительный вопрос (уголовное дело против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова). И вопрос надо согласовать не только с Россией, но и другими странами ОДКБ», — отметил А.Ванецян.

Minval.az