Военнослужащему срочной службы, рядовому В.А. предъявлено обвинение в смерти капитана Вазгена Хачатряна. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

3-го сентября, около 14:45, автомобиль марки УАЗ 3151, за рулем которого находился В. А., выехал с проезжей части дороги и перевернулся.

В результате аварии пассажир автомобиля, капитан той же части Вазген Хачатрян от полученных травм скончался на месте.

В связи с происшествием в следственном отделе третьего корпуса Главного военного следственного управления было возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 377-й (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Армении

В рамках расследования уголовного дела рядовому В. А. предъявлено обвинение по вышеуказанной статье. В качестве меры пресечения избран контроль со стороны командования части.

Следствие продолжается.

Minval.az