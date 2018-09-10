Армения получила от грузинской стороны амбициозное предложение — довести товарооборот до 1 миллиарда долларов.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном с грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе брифинге в Ереване, сообщает «Спутник Армения».

Первый официальный визит грузинской делегации во главе с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Ереван начался сегодня, 10 сентября.

«Сегодня у нас состоялся важный разговор. Мы обсудили важные и амбициозные вопросы. Отношения блестящие, хорошие, однако перед нами стоит задача довести экономический компонент до уровня наших политических связей», — сказал Пашинян.

По его словам, двусторонние визиты продолжатся. Стороны обсудили вопросы транспорта, экономического и политического сотрудничества.

«Грузинский премьер также предложил Армении амбициозный проект — довести товарооборот до одного миллиарда», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Ереван и Тбилиси разработают конкретную дорожную карту и согласованными шагами реализуют ее.

Пашинян также анонсировал предстоящее заседание межправительственной комиссии, однако не назвал место и время встречи.

Сформировать дорожную карту, развить культурные, гуманитарные, торгово-экономические отношения, — вот обозначенная сторонами задача, отметил премьер.

Также Пашинян подчеркнул, что чем чаще визиты, тем шире и глубже уровень отношений.

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