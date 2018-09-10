В Армении 11 сентября стартуют крупные командно-штабные учения «Молния 2018».

Как сообщил сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованисян, учения во многом сопоставимы с учениями «Гром 2015». Приоритетной задачей в ходе учений будет проверка деятельности всех государственных органов, отдельная роль отводится СМИ.

«Будут отработаны действия и возможности не только на случай агрессии противника, но и стихийных бедствий и техногенных катастроф. Будут неожиданные, не предусмотренные сценарием учений ситуации», — сообщил Ованисян, слова которого приводят местные СМИ.

Учения продлятся 3 дня. В рамках учений будет действовать всеармянский единый информационный центр.

Minval.az