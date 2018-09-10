Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал надуманной цифру о 120 военнослужащих, уволившихся со службы после смены места дислокации бригады.

Ранее некоммерческая организация «Журналисты за права человека» (сайт Forrights.am) сообщила, что 1 августа бригада сменила место дислокации и была выведена из Еревана, в результате чего у военных (в основном, жители столицы, Араратской, Арагацотнской и Армавирской областей) возникли проблемы с транспортом. Это обстоятельство вызвало в их кругу серьезное недовольство.

Отмечалось, что военнослужащие обратились к начальнику бригады Артаку Тонояну, который в ответ на жалобы предложил уволиться со службы, если условия их не удовлетворяют. В результате, по сообщению Forrights, 400 человек уволились или представили заявления об уходе.

«Я не подтверждал никаких цифр. Журналист позвонил мне, сообщил одно число. Я сказал, что не могу обнародовать цифр, поскольку эта информация предполагает определенную секретность, именно поэтому никто не может подтвердить вам или опровергнуть, было военных 400 или, например, 120. После этого журналист вырвал мои слова из контекста и обнародовал цифру 120», — рассказал Ованнисян (цитата по «Спутнику»).

Minval.az