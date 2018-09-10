В июле несколько десятков женщин обратились в мэрию Душанбе с просьбой защитить их от «хамских, оскорбительных, унижающих честь и достоинство действий по отношению к ним со стороны мужской части населения». Тогда мэр поручил создать рабочую группу. Местной полиции поручили незамедлительно реагировать на жалобы женщин.

Сотрудник пресс-центра МВД Таджикистана Нусратулло Саидзода сказал таджикской службе Радио Свобода, что большинство жалоб поступают на приставания на улице и нецензурную брань со стороны прохожих юношей и мужчин. По его словам, суды обычно выносят решение об аресте на срок от 5 до 15 суток.

Продавец арбузов Мухаммаджон Курбонов 5 сентября крикнул вслед 19-летней студентке: «Девушка за 100 баксов!» Она сняла его на телефон и написала жалобу в УВД города Душанбе. На следующий день его вызвали в суд и признали виновным в нарушении статьи 460 («Мелкое хулиганство»). Его заключили под арест на пять суток, в течение этого времени он обязан выполнять общественные работы. Фотографии Курбонова опубликовали на сайте МВД.

В августе в Душанбе был задержан таксист, который также домогался женщин. Его приговорили к десяти суткам административного ареста, во время которого он также занимался общественными работами. Его фотографии за работой также были опубликованы на сайте министерства.

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