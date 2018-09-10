Вопрос с генсеком ОДКБ должен решиться в атмосфере сотрудничества и союзничества. Об этом Пашинян заявил в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в воскресенье.

«ОДКБ — это еще и наша организация. Почему так комментируется, что для кого-то ОДКБ дороже, чем для Армении? Это не так. ОДКБ нам так же дорога, как и другим членам этой организации. Есть срок работы представителя Армении на посту генсека. Он не истек. У нас есть, по крайней мере полтора года. Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока», — сказал Пашинян.

На вопрос журналиста, согласился ли президент РФ Владимир Путин с точкой зрения Пашиняна, армянский лидер заявил, что стороны договорились, что этот вопрос обсудят со всеми коллегами и попробуют достичь консенсуса.

«Когда у нас будет согласие по этому поводу, мы об этом объявим»,-сказал Пашинян, пояснив, что этот вопрос должен решаться в атмосфере сотрудничества и союзничества.

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